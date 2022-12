Rinvio attività calcio A 11 per le avverse condizioni atmosferiche

Questo Comitato Regionale, in relazione alle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nella giornata di ieri che hanno portato abbondanti nevicate sulla quasi totalità del territorio piemontese e valdostano e conseguentemente creando l’impraticabilità dei terreni di giuoco oltre alla difficoltà di percorrenza di numerose arterie stradali a causa delle basse temperature, ha stabilito di rinviare tutte le gare in programma Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre p.v. ivi compresi i recuperi calendarizzati per Mercoledì 21 e Giovedì 22 Dicembre 2022.

L’attività sospesa riprenderà come di seguito specificato, fatto salvo che il Comitato Regionale provvederà a valutare nel corso del tempo lo stato di consistenza dei terreni di giuoco:

Campionato di Eccellenza Domenica 8 Gennaio 2023 15^ giornata di andata

Campionato di Promozione Domenica 8 Gennaio 2023 15^ giornata di andata

Campionato di Prima categoria Domenica 8 Gennaio 2023 15^ giornata di andata

Campionato di Seconda categoria Domenica 22 Gennaio 2023 13^ giornata di andata

Campionato Under 19 Regionale Sabato 21 Gennaio 2023 1^ giornata di ritorno

Campionati e Tornei Regionali Under 17-16-15 e 14 Sab. 21 e Dom. 22 Gennaio 2023 1^ giornata di ritorno

Campionato Under 17 Femminile Domenica 8 Gennaio 2023 4^ giornata di ritorno

Campionato Under 15 Femminile (gironi A e B) Domenica 8 Gennaio 2023 4^ giornata di ritorno

Coppa Italia Calcio Femminile

Girone A Domenica 8 Gennaio 2023 quarti di finale gare di andata

Mercoledì 11 Gennaio 2023 quarti di finale gare di ritorno

Gironi B, C e D Domenica 8 Gennaio 2023 quarti di finale gare di ritorno

I recuperi già calendarizzati per Mercoledì 21 e Giovedì 22 Dicembre 2022 vengono riprogrammati nelle giornate Mercoledì 11 Gennaio e Giovedì 12 Gennaio 2023.

Si precisa che l’attività del calcio a cinque resta regolarmente in calendario come da programma pubblicato sul comunicato ufficiale n. 51 del 8/12/2022.