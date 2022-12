Pd, in piazza contro la manovra di governo

Riceviamo e pubblichiamo:

"Continua nel Biellese la campagna del Partito Democratico che ha visto i Circoli impegnati nelle piazze a denunciare una manovra governativa iniqua che bastona le categorie di cittadini in difficoltà sul reddito familiare e tenta di declassare la classe media, a favore dei più ricchi e degli evasori fiscali. Salario minimo, taglio del cuneo fiscale, mantenimento e miglioramento di quanto previsto per i pensionamenti come proroga Opzione donna e APE Sociale , sono misure che non sono previste o particolarmente penalizzate dal governo Meloni. I Circoli del Partito Demacratico sono in piazza per ascoltare e spiegare in modo semplice le ragioni delle proprie opinioni sulla manovra peraltro censurata da tutte le parti sociali , da associazioni categoriali e pesantemente criticata dagli organismi europei che hanno avanzato pesanti dubbi su pensioni e fisco, nonchè su uso del contante e dei pagamenti elettronici. Nel contempo si dialoga con le persone di cosa si sta organizzando per rendere il PD più moderno, attuale e vicino al proprio elettorato. Ci interessa particolarmente l’opinione delle persone a noi vicine che si identificano nel centrosinistra , unico baluardo contro il popolismo e le destre . Dopo I banchetti e gazebo di giovedì 15 dicemebre al mercato coperto di Cossato e al mercato di Piazza Falcone domani ( sabato 17 dicembre) in concomitanza con la manifestazione di Roma e in tutte le altre città italiane sarà allestito un gazebo ai giardini Zumaglini di Biella nei pressi dello chalet".