Unimont Serramenti: Dal recupero di baite ad alta quota alla qualifica di posatore “Senior”

L’azienda biellese Unimont Serramenti – creata e gestita dal Geometra Cesare Monte – si occupa della fornitura e della posa di serramenti di alto standard qualitativo. Da oltre 25 anni si occupa dell’installazione di finestre, porte finestre, porte balcone, portoncini blindati, avvolgibili, zanzariere, persiane, tende oscuranti e relativi accessori, distinguendosi sul mercato per serietà, affidabilità ed esperienza maturata negli anni.

Una grande capacità maturata dall’azienda è quella di risolvere qualsiasi problematica nel modo più appropriato, che sia connessa alla posa o ad altri step del progetto, proponendo soluzioni che vengono adottate in modo specifico, valutate caso per caso.

L’esperienza della Unimont è iniziata con la ristrutturazione e la costruzione di immobili: si è distinta per il recupero di chalet e baite in alta quota, dove le temperature e le condizioni meteorologiche avverse e mutevoli richiedevano studio e ricerca di soluzioni estremamente adeguate a contenere un risparmio energetico parsimonioso e accurato. Ancora oggi - ma solo per passione - si occupa del recupero di particolari immobili ad alta quota, dove ogni elemento (dal calcolo dei materiali alle tecniche di posa e di trasporto aereo) richiedono la massima attenzione anche al fine di contenere gli elevati costi gestionali generali.

La qualità dei materiali dei serramenti e degli infissi (e dei relativi accessori) è garantita dalla collaborazione con i migliori marchi - in termini di qualità ed affidabilità - come Gealan, Teknika, MP, FerTecnica, Biser, Unimetal, Simonin, Alessandrini, Energlass e Claus, che realizzano prodotti certificati e garantiti almeno 10 anni PosaClima; Unimont è inoltre titolare del relativo patentino di installatore/posatore Senior riconosciuto a livello europeo EQF3, organizzato dalla Ambrosi e certificato dalla Dekra, che ne attestano la competenza nel rispetto delle normative sulla conformità tecnica UNI 11673-2, con inserimento dei nominativi nell’Albo Nazionale dei posatori certificati sul sito Accredia.

“Questi traguardi hanno richiesto anni di prove e selezioni di serramenti di diverse aziende” racconta Cesare. “L’azienda che ora rappresentiamo è un vero leader del settore, e lo vediamo ogni giorno consegnando e installando un prodotto che soddisfa veramente alti standard qualitativi dei clienti. Quando ci chiedono qual è la parte più difficile nella vendita, rispondiamo sempre che in questa parte non c’è nulla di complicato; anzi, la parte davvero impegnativa è quella legata al mantenimento ed alla soddisfazione del cliente con cui già si collabora, perché vogliamo che ogni parte del lavoro sia perfetto; non puntiamo mai alla quantità, ma sempre alla qualità, ed è il cliente soddisfatto che ci distingue da altre aziende.

Un’altra qualità che contraddistingue l’azienda sul territorio è il formato “pluriservizio” che, proprio grazie all’esperienza acquisita a 360°, permette di garantire al cliente la piena assistenza anche delle eventuali opere murarie (sempre in accordo con il cliente e dopo averne valutato la necessità, a fronte del quale il cliente può scegliere di appoggiarsi anche a qualsiasi altra impresa o artigiano di fiducia). Resta inteso che il vantaggio di affidare l’intero lavoro ad Unimont è sia di natura economica che quello di avere un unico soggetto di fiducia ad operare nella propria casa.

Unimont utilizza - e consiglia sempre di utilizzare - materiali ad alta efficienza termoacustica e conformi alla norma UNI11673-1 del 2017 e agg.ti 2019, garantiti almeno 10 anni nelle prestazioni.

“Il nostro obiettivo principale è quello di cercare di fare sempre un lavoro fatto bene, agendo in modo coscienzioso – e non guardando solo il mero profitto ma mirando sempre al risultato – e professionale, in modo che la fiducia del cliente non venga mai meno” conclude Cesare. “Fare sempre bene e con orgoglio il nostro mestiere: questa è la nostra più grande soddisfazione, quella che fa la differenza”.

Unimont continua la campagna degli sconti in fattura, garantendo celeri forniture per i serramenti in PVC entro termini che vanno dalle 3 alle 7 settimane (a seconda del colore e degli effetti). Per avvolgibili, motori e zanzariere i giorni di consegna sono di circa 10/20 gg. Per le porte interne ci circa 30/50 gg.

Unimont ringrazia tutti i suoi stimatissimi clienti per la disponibilità, per i messaggi di complimenti che riceve dopo ogni lavoro e per il buon passaparola che aiuta a costruire con i nuovi clienti un solido rapporto di fiducia.

Lo showroom di Unimont si trova a Biella, in via A. Vialardi di Verrone 1.

Per informazioni: Geom. Cesare Monte

Tel. 340 351 8357 - unimont.serramenti@gmail.com

Sito: unimontserramenti.com