I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 16, 17, 18 dicembre

Venerdì 16 dicembre

- Biella, in Via S.Filippo 6, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, con ingresso libero mostra Don Giussani a 100 anni nascita fino al 22 dicembre.

- Biella, Teatro Sociale, ore 21 Defilè di moda sartoriale "I colori della creatività"

- Biella, al Palapajetta, Pinocchio il nostro musical alle 20, organizzato da Associazione Pietro Micca

- Candelo, Ricetto Visita guidata: Natale in Alto Piemonte dalle 17,30

- Biella, Biblioteca Civica, Presentazione del volume Sotto lo sguardo del padrone di Massimiliano Franco ore 18

- Bioglio, Chiesa di S. Maria Assunta Conferenza: Oltre i margini, dalle 14.30 alle 19

- Gaglianico, ore 21.00 in Auditorium presentazione della 21° edizione di Un kilometro per Telethon - 4 km cui seguirà la Consegna dei pettorali ad opera dell’Associazione Sportiva AS Gaglianico 1974. Si proseguirà con la Cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio

- Pettinengo, Villa Piazzo Friday Night Vintage Disco 2022 dalle 21

- Candelo, concerto della Banda alle 21 al polivalente

Sabato 17 dicembre

- Mosso, Presepe di Marchetto, cena di gala dell'istituto Alberghiero alle 19,30

- Candelo, ore 10:00 inaugurazione del nuovo nucleo presso la Residenza "La Baraggia" in via Franco Bianco 50.

- Gaglianico un kilometro per Telethon, dalle 14,30

- Biella, Natale nel cuore di Biella: spettacoli, dalle 15 Sculture di Palloncini, Spettacolo Itinerante, Caramelle per bambini in occasione della sfilata curata da Opificiodellarte: Centro storico, dalle ore 15.30. Presepe Vivente: Piazza Duomo, ore 21.

- Tollegno, mercatino dei Piccoli al bar Profumo di Caffè, raccolta fondi per l'asilo di Tollegno dalle 15.

- Casapinta, Natale in coro alle 21 nella chiesa di San Lorenzo, partecipano i Cori Accordi in Valle, la Cantoria parrocchiale, il Coro Monte Mucrone, la Corale di Casapinta.

- Biella, le volontarie di Gattopoli Made in Biella organizzano un’apericena presso il Vanilla Cafè in collaborazione con la merceria Frisby per raccogliere fondi

- Cossato, ore 21.00 concerto benefico Meditando il Natale nella parrocchia di San Defendente a Ronco di Cossato (bi) nell’ambito di “Una chiesa a più voci”ù

- Cossato, arriva Babbo Natale e alle 17.30 panettonata e vin brulè

- Vergnasco, Chiesa Parrocchiale, piazza Quintino Sella Concerto di Natale dalle 21

- Gaglianico, Telethon. Dalle ore 12.00 “Bancarella Casa Telethon” in Piazza della Repubblica, dalle 14.00 il “Villaggio di Babbo Natale” allestito da GEO (Genitori e Oltre) e “Pompieropoli” con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco distaccamento di Cossato. Alle 14.30 Partenza Un Kilometro per Telethon e dalle 15.00 presso il Campo Comunale di Via Marconi “Torneo Calcio Baraonda” organizzato da US Gaglianico Calcio ed “Esposizione Go Kart”.

Domenica 18 dicembre

- Muzzano, la Polenta degli Auguri nella piazza parrocchiale, distribuzione dalle 11,45 con qualsiasi condizione meteo. In collaborazione con la Confraternita Graglia, i bambini dalle 11 potranno spedire le letterine a Babbo Natale, che arriverà da Graglia con la renna trattore.

- Borriana, mercatino di Natale

- Occhieppo Inferiore, il Cross della Madonna del Latte dalle 10

- Mottalciata, Corsa dei Babbi Natale, dalle 14,30

- Borriana, In mezzo alla Bessa - Christmas Edition Trail, partenza alle 10

- Vigliano, ci sarà la corsa dei Babbi Natale, partenza alle 10

- Cossato, Teatro Comunale, Cossato in scena stagione 2022-23: Insieme a teatro dalle 16

- Miagliano, Lanificio Botto La fabbrica degli gnomi dalle 10 alle 18

- Salussola, Chiesa di S. Maria Assunta, Concerto di Natale dalle 17.30

- Masserano, Canti al Presepe, dalle 9 mercatino, dalle 14 apertura mostra presepi, 14,30 concerto scuole e corale di Casapinta nella chiesa di San Teonesto, accensione dell'albero.

- Mongrando, Mongrando sotto l'albero, dalle 9 alle 18 mercatini, distribuzione cioccolata calda, alle 14 Babbi Natale in moto, esibizioni di cori natalizi, esibizioni di ballo.

- Biella, Vicolo del Bellone 3 Visita alla Sinagoga al Piazzo

- Biella, Archivio di Stato, via Arnulfo 15/A Carte insanguinate... reloaded: caccia al tesoro social dalle 14,30

- Biella, al Piazzo Mercatino degli archi

- Cossato, balletto degli gnomi con i bambini dalle 15, poi sfilata degli amici a 4 zampe

- Vigliano al teatro Erios concerto di Natale della Banda Verdi alle ore 21

- Masserano, fino all'8 gennaio in frazione Morezzi presepe

- Mottalciata, ore 13 apertura mercatino, 15,30 arriva Babbo Natale, ore 16,30 distribuzione polenta e salciccetta, ore 16,30 accensione albero di Natale. Dalle 14,30 Corsa Babbi Natale.