A Chiavazza apre oggi la nuova enoteca “Symposium Wine Training”

Maurizio è un carismatico sommelier, docente e direttore di corso, che dalla metà di quest’anno ha deciso di trasformare una delle sue passioni – quella per il vino – in un’attività che possa accogliere tutti gli appassionati del mondo vitivinicolo ed enogastronomico.



Da oggi, venerdì 16 dicembre, aprirà le porte del suo nuovo locale “Symposium Wine Training” che si dedicherà ad aperitivi con ottimi taglieri e a corsi di approfondimento sul mondo del vino. Si trova a Chiavazza (Biella) in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c.

La festa di inaugurazione verrà fatta verso la metà di gennaio del nuovo anno.

Il locale seguirà i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì - dalle 17:00 alle 22:30

Sabato e domenica - dalle 15:30 alle 22:30



Per informazioni: 335 598 2038 - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508