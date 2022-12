In questo articolo che abbiamo chiamato live social recensioni volevamo approfondire l'aspetto dei social che ormai sempre più persone conoscono, ma rispetto ai quali è sempre avere delle informazioni aggiornate e soprattutto delle informazioni molto approfondite per il fatto che quest'ultimi non vengono usate solo Ormai in Senso ludico e quindi per interagire con i nostri amici magari con i vecchi compagni di scuola o di università che non vediamo da molto tempo oppure scriverci nel caso di Facebook nei gruppi di persone che hanno i nostri stessi interessi e pensiamo a chi si scrive per esempio nei gruppi dove parla di medicine naturali o dove si parla di sport.

Così come ormai non andiamo su Instagram solo per guardare le foto degli influencer o i contenuti che pubblicano perché magari sono persone che stimiamo o magari andando a seguire un calciatore famoso che sappiamo essere presente molto su Instagram e tra l'altro rispetto che su Facebook

Questi aspetti sono ancora molto presenti perché ci sono molte persone che ancora utilizzano i social in questo modo ed è giusto che ci siano varie categorie di persone

Però ormai da un po' di anni quando parliamo dei social ne parliamo anche come delle persone che ci lavorano da casa con gli stessi perché si è capito che ci si può guadagnare bene e soprattutto lo si può fare a prescindere dall'età che abbiamo, nel senso che ci sono sia persone molto giovani ma anche molte persone che magari hanno chiuso un’ esperienza nel settore di vita lavorativa e professionale e vogliono rilanciarsi nei Social magari vendendo loro un servizio e vendendo la loro consulenza o collaborando con aziende che vendono prodotti

D'altra parte rispetto ai Social se ne parla in maniera negativa da tanti punti di vista e comunque lì si critica perché le persone si Isolano troppo dalla realtà e purtroppo non ci rendiamo conto che alcuni fenomeni non vanno spiegati in base alle loro degenerazioni, ma in base alle loro potenzialità

E siccome ormai come dicevamo questi social sono delle potenziali fonte di guadagno e la maggior parte di imprese e di organizzazioni e soprattutto anche la maggior parte di cittadini che sono dei liberi professionisti o persone che vogliono lanciarsi in questo mondo sanno benissimo che ci sono molti benefici posso ottenere da una propria comunità on-line e quindi magari cercano degli esperti o comunque cercano di formarsi per capire come far crescere la propria nicchia di mercato on-line

E non solo ci sono persone che si lanciano sul mercato dopo una delusione lavorativa ma semplicemente ci sono anche persone che potrebbero guadagnare un po' di più e arrotondando con un secondo reddito sfruttando le potenzialità mediatiche dei social

L'idea che sta alla base dei social network è comunque ci possono essere sempre persone che hanno bisogno delle nostre competenze e ognuno di noi ha delle competenze che altri non hanno anche se non si rende conto e per questo deve sfruttare la visibilità che si ottiene nei social per poter ottenere degli ottimi guadagni

Sempre più persone ormai pensano di guadagnare tramite i social

Abbiamo già specificato nella prima parte dell'articolo della potenzialità di poter guadagnare coi social e sempre più persone sono stuzzicate da questa idea anche perché capiscono bene che potrebbero trasformare una loro passione in una fonte di guadagno

E possiamo prendere come esempio la classica persona che è molto appassionata di cucina ma soprattutto è anche molto brava e quindi magari può aprire un canale su Facebook per esempio su Instagram per insegnare come si cucinano quelle ricette, e magari fare dei mini corsi o fare le live o fare delle dirette e magari proporre poi dei mini corso a pagamento e su quelli guadagnarci per fare un esempio

E comunque visto che si parla sempre della parte negativa dei social perché abbiamo ceduto i nostri dati e perché ci siamo trovati dalla realtà, e almeno dobbiamo sfruttarne le potenzialità positive per iniziare anche guadagnare seriamente potenzialmente

Poi ne parliamo dei social ma non è la stessa cosa poter guadagnare su Facebook dove ci sono molteplici possibilità per esempio di promuovere un sito web o un blog oppure grazie al marketing di affiliazione che ci permette di conquistare un bel bacino di follower e in base a quello che noi pubblicizziamo e loro comprano e noi ci possiamo guadagnare

Mentre se parliamo di Instagram che è molto utilizzato dagli influencer cioè quegli individui che sponsorizzano prodotti e servizi di società in cambio di denaro, e nel nostro piccolo possiamo diventare degli influencer promuovendo dei prodotti di una nicchia che ci piace e quindi per esempio noi potremmo usare dei prodotti naturali e li potremmo anche utilizzarli e poi metterle su Instagram con un link di affiliazione e se le persone lo comprano noi ne prenderemo una commissione

Naturalmente quando parliamo poi di questi Social e della possibilità di guadagnare e tutto dipende da quanti follower perché così si chiamano riusciamo a coinvolgere in questo tipo di progetto e più persone ci conosceranno e maggiormente saranno più interessate a leggere i nostri contenuti e poi a fidarsi di noi e per comprare dei prodotti o per comprare dei servizi con consono essere per esempio delle consulenze

Poi ci sono vari modi per monetizzare grazie ai Social e soprattutto siccome nascono sempre delle funzionalità degli delle stesse bisogna rimanere sempre aggiornati e ad esempio imparare ad usare le varie funzioni per poter avere delle possibilità

L'unica cosa è che bisogna evitare di essere superficiali, nel senso che molte persone si fanno attrarre da questa possibilità pensando che tutto sia facile soprattutto pensando che tutto sia veloce e poi si scontrano con la realtà dei fatti e cioè che ormai la concorrenza è altissima e ci sono molte persone che vogliono guadagnarci quei Social e quindi semmai ci mettiamo d'impegno e se non ci mettiamo a studiare guadagneremo poco nulla e ci rimarremo anche male per l'illusione che ci siamo fatti in merito