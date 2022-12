Nella basilica antica di Oropa, la scultura di Vito Bettin “Il metallo non piega la Fede, ma la Fede piega il metallo”.

Il Cristo Crocifisso in filo metallico inox realizzato da Vito Bettin, di Occhieppo Inferiore, “Il metallo non piega la Fede, ma la Fede piega il metallo”, ora si trova nella basilica antica di Oropa.

Fino a qualche giorno fa si trovava nella chiesa di Occhieppo. L'opera, E’ stata realizzata in filo metallico inox da 1,5 mm per il corpo e in filo da 0,6 mm per creare i capelli, barba, perizoma e scritta INRI. Il filo non è saldato ma solo intrecciato. L’autore ha usato le sue proprie fattezze e dimensioni che sono simili a quelle che descrive la Sindone.

"La cosa più importante, ovvero il fine di quella scultura - spiega l'autore - è di offrire l’aiuto a chi osserva ad evocare dentro di se il tormento di quel corpo offerto in sacrificio per noi, come se fossimo noi a provare anche un solo attimo di come Lui si sentisse in quel momento. Se fatto seriamente, con convinzione e Fede, l’emozione che si prova risulta difficile da spiegare. Ci rende più consapevoli del dono che Lui ci ha fatto. Prevale allora un enorme senso di pietà, devozione e amore, da venirne sopraffatti".