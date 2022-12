“CirculART” è alla terza edizione

L'arte si incontra con la moda sostenibile nella terza edizione del progetto “CirculART”, l’iniziativa che vede aziende, artisti e fashion designer insieme a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto per dimostrare come, tramite un’accurata scelta dei materiali e delle filiere di approvvigionamento sostenibili, si possano esplorare nuove forme di equilibrio produttivo, progettuale e di condivisione. Tre i concetti chiave alla base della circolarità della moda sostenibile e di questa iniziativa: Reduce - ridurre i consumi di materia prima, Reuse - riutilizzo delle materie prime e Recycling - la rigenerazione.

Il progetto CirculART è ideato e realizzato in collaborazione tra Fashion B.E.S.T. e Unidee Residency Programs e guidato dal team di curatori della Fondazione.

Fashion B.E.S.T. - Better Ethical Sustainable Think-Tank - l’uffizio di moda sostenibile di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, nato per volontà del Maestro Michelangelo Pistoletto e di Franca Sozzani. Dal 2009 B.E.S.T. si dedica allo sviluppo della sostenibilità nel settore tessile, per creare una contaminazione fra