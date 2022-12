Piante cadute sulle strade, diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Diversi gli interventi nella notte di ieri giovedì 15 dicembre da parte dei Vigili del Fuoco. Passanti e Carabinieri si sono rivolti al 112 per chiedere la rimozione di piante cadute lungo le strade della provincia con molta probabilità appesantite dalla neve.

Fortunatamente in tutti i casi si è trattato di interventi non molto importanti.

In particolare, i Vigili del Fuoco si sono messi al lavoro a Valle Mosso in frazione Falcero, a Salussola, sono stati chiamati per tre volte a Cerrione e l'ultimo intervento è stato al 1,30 di notte a Mottalciata.