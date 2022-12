Nonna e nipote di 3 anni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dopo l'incendio avvenuto ieri in via Milano, a Chiavazza.

Per cause da accertare, avrebbe preso fuoco la parte anteriore del veicolo. I due a bordo avrebbero respirato un po' di fumo e sono stati assistiti dal personale sanitario del 118.

Sono in attesa di prognosi. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.