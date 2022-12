Biella, pedone investito in via Addis Abeba, portato in ospedale con codice rosso, foto archivio

Intorno alle 13 di oggi venerdì 16 dicembre, un pedone è stato investito a Biella tra via Addis Abeba e via Macchieraldo. Dalle ferite riportate le condizioni sono apparse subito gravi ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, ma da una prima ricostruzione sembra che il malcapitato di 51 anni stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Sul posto oltre al 118 è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.