Dalla Regione 1 milione e 220 mila euro per la scuola media di Sandigliano

Dalla Regione in arrivo 1 milione e 220 mila euro da destinare alla scuola media di Sandigliano, sede anche dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese”: la delibera, approvata nell’ultima giunta del 7 dicembre scorso, porta la firma dell’assessore all’istruzione Elena Chiorino. Dopo una serie di incontri e sopralluoghi tra tecnici comunali e regionali, si è arrivati alla firma della delibera le cui risorse derivano da un capitolo di bilancio ad hoc, costituito per volere dell’assessore ad inizio legislatura, per permettere alla Regione di intervenire in caso di emergenze simili. Infatti, i progetti finanziabili all’interno del capitolo possono essere di vario genere, dall’adeguamento sismico ad nuova costruzione fino alla demolizione, ma tutti finalizzati alla messa in sicurezza di scuole inagibili per permettere il ritorno degli alunni in classe, collocati temporaneamente in strutture provvisorie. E la scuola di Sandigliano è risultata idonea per poter beneficiare del contributo, interamente regionale, che permetterà di finanziare gli interventi straordinari agli edifici che compongono la scuola secondaria di primo grado con opere di adeguamento e miglioramento sismico.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE ELENA CHIORINO

“L’impegno del sindaco Mauro Masiero è stato encomiabile per risolvere la questione il più velocemente possibile - ha commentato l'assessore Chiorino - abbiamo lavorato insieme per un obiettivo comune, far rientrare i nostri ragazzi in una scuola più sicura nel minor tempo possibile. Con l'istituzione di questo capitolo dedicato alle emergenze di edilizia scolastica cerchiamo, ove possibile e in base alle nostre competenze, di venire incontro agli amministratori per evitare loro di dover impegnare quote di bilancio con il rischio di dover rinunciare ad altri servizi a discapito della popolazione. Sandigliano è stato un caso tangibile: la sicurezza dei nostri ragazzi e garantire loro la migliore istruzione ha la massima priorità per questa giunta regionale.”

IL COMMENTO DEL SINDACO MAURO MASIERO

“Il problema, in tutta la sua complessità, si è manifestato a seguito di ordinari controlli propedeutici ad una risistemazione dello stabile. Allarmato per gli accertati gravi problemi di fragilità strutturali statiche e sismiche, ho immediatamente disposto la chiusura del plesso scolastico della Scuola Secondaria di Sandigliano – ha commentato il primo cittadino di Sandigliano - immediatamente sono stati interpellati gli organi competenti quali Prefettura, Provincia (che si ringraziano per la fattiva collaborazione) e Regione Piemonte nella figura dell’Assessore Chiorino. Dimostrando un effettivo attaccamento al territorio e con la determinata volontà di risolverne i problemi, l’assessore Chiorino si è adoperata creando un gruppo di lavoro grazie al quale, unitamente ai tecnici comunali con cui sono stati intrattenuti continui rapporti attraverso conferenze e analisi tecniche ed economiche, è stato possibile elaborare una soluzione tecnica in tempi estremamente brevi. Un concreto esempio quindi di positiva concertazione tra varie Istituzioni; di comprensione delle difficoltà che interessano i piccoli centri comunali e come l’intervento di un ente sovracomunale, come la Regione, consente di mettere in campo sinergie in grado di affrontare e risolvere problemi altrimenti non superabili con mezzi ordinari.

Come Sindaco sento di dare un conforto ai 210 studenti che oggi vivono una nuova e precaria sistemazione ma presto ritorneranno nella loro sede, rinnovata e in piena sicurezza.

Vorrei concludere ringraziando chi, a vario titolo, ha concorso a questo apprezzabilissimo risultato. Innanzi tutto la Regione Piemonte ed in particolare l’assessore Elena Chiorino e il suo staff, nelle persone della dott.ssa Daniela Dogliotti e dell’arch. Isabella Naselli, l’ufficio tecnico del Comune di Sandigliano nelle figure del Responsabile geom. Nanni Patteri e dell’arch. Fabio Ricchezza, i professionisti incaricati per la loro proficua collaborazione”.