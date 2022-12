Ultimi giorni per approfittare della promozione: A Natale regala e regalati il benessere

Presso la Piscina Palestra Armonia in Equilibrio ASD un’idea originale da regalare o regalarsi per Natale. Per chi ancora non conosce il centro o per chi desidera fare un regalo particolare, potrà condividere e apprezzare l’ideale di benessere del centro e “star bene” sottoscrivendo il mensile “All Inclusive” comprensivo di Fitness, Acqua Gym, Yoga e Tai Chi a soli 40,00 euro al mese (tessera associativa inclusa) oppure, lo stesso abbonamento, “OPEN” per 3 mesi tutto compreso a soli 100 euro.





Un pensiero ideale anche per chi è genitore sono i corsi di Acquaticità Neonatale e Nuoto Bimbi. Uno spazio opportunamente in sicurezza con un numero massimo di 5 bambini per lezione. In un ambiente accogliente e confortevole con l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di Acquaticità Bimbi trova la sua massima espressione. La piscina tranquilla e silenziosa con musica classica di sottofondo si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il proprio bimbo. Le lezioni vengono tenute da Giorgia Marinello, chinesiologa sportiva con brevetto AB e da istruttore di nuoto, con specializzazione in Acqua-motricità neonatale.

“Un nuovo anno ci attende e quale occasione migliore per ripartire con vitalità e buonumore? Voglia di ricominciare, buoni propositi, un singolare desiderio di mantenersi in forma, sentirsi bene e programmare nuovi obiettivi anche e non solo in termini di salute ed efficienza fisica. La serenità è condizione imprescindibile di benessere, l’Armonia e il giusto Equilibrio riconducibili ad un salutare stile di vita la strada più bella per conseguirlo” conclude Claudio.

La Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD vi aspetta con il suo sempre nuovo e rinnovato programma corsi Fitness e Wellness che potrete conoscere consultando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Lezioni in Sede”. Le lezioni si possono seguire anche Online, direttamente da casa.

Se si desidera invece rispondere a nuove sfide, raggiungere un obiettivo, mettere ordine o migliorare qualche ambito della vita, Claudio Canessa è disponibile per un percorso di Coaching, con sessione conoscitiva gratuita.

Il Centro “Armonia in Equilibrio” ASD si trova a Vigliano Biellese, in Via Milano 54.Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com - info@armoniainequilibrio.com