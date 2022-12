Pediatri in affanno nel Biellese: “L'80% dei bambini che visitiamo hanno sintomi influenzali, è un virus che corre veloce”

Si chiama H3N2 ed è di origine australiana. E' l'influenza per via della quale in queste settimane scuole e asili hanno pochi bambini che li frequentano. Tanti di loro sono a casa con febbre alta per diversi giorni, sintomi respiratori e malessere generale per via della particolarità di questo virus, particolarmente contagioso, che "corre veloce" soprattutto tra i bambini e che quest'anno è arrivato in anticipo rispetto agli anni passati.

Quali potrebbero essere i motivi? “L'uso dei dispositivi di protezione, il distanziamento e la continua permanenza a casa, che hanno caratterizzato gli ultimi due anni - spiega Annalisa Zavallone, Segretario provinciale FIMP - , hanno in qualche modo diminuito l'esposizione e quindi la memoria immunologica dei bambini. Secondo la rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità nei bambini, in particolare di età inferiore ai 5 anni, l'incidenza è arrivata a 50,2 casi per mille assistiti. Siamo ancora in fase di forte crescita con livelli numerici che sono sicuramente tra i più alti di quelli registrati negli ultimi anni”.

A rendere più complessa la situazione c'è anche la contemporanea presenza oltre al virus influenzale, di altri virus definiti parainfluenzali, del virus respiratorio sinciziale (anche quest'ultimo quest'anno comparso in anticipo) e del Covid 19. “Come pediatri del territorio abbiamo sicuramente registrato nelle ultime settimane un incremento della nostra attività lavorativa quotidiana – continua il Segretario FIMP - : l'80 % dei bambini che vediamo in ambulatorio viene visitato per sintomi influenzali, e registriamo una media di 50 accessi giornalieri, con punte che possono raggiungere i 70 passaggi”.

Quali sono i sintomi dell'influenza? Nei bambini si manifesta solitamente con febbre, cefalea, brividi, dolori muscolari e sintomi respiratori come mal di gola, tosse, e congestione nasale. Il periodo di incubazione del virus di solito è compreso tra 1 e 5 giorni e la durata della malattia è variabile da bambino a bambino, ma generalmente è di 5-10 giorni. E' importante per i bambini di qualsiasi età (ma soprattutto se molto piccoli) consultare il proprio pediatra di fiducia in presenza di sintomi per escludere altre malattie che possono esordire con sintomi simili e per ricevere e quindi applicare i consigli utili per la migliore gestione della malattia. L'antibiotico non serve per curare l'influenza, bastano i comuni farmaci sintomatici, ma può essere necessario per trattare eventuali sovrainfezioni batteriche e quindi va somministrato solo dopo valutazione medica.

In questi giorni si sente parlare spesso anche di bronchiolite. “Colpisce i bambini molto piccoli – spiega la dottoressa Zavallone - , soprattutto quelli di pochi mesi, con un esordio che è molto simile a quello di un raffreddore che nella maggior parte dei casi si risolve nel giro di pochi giorni seguendo le indicazioni fornite dal medico di fiducia. Esiste però anche la possibilità per alcuni casi di un decorso caratterizzato da un peggioramento veloce con difficoltà respiratoria e difficoltà ad alimentarsi che possono richiedere pertanto un livello di cura superiore”.

Qualche consiglio utile per aiutare a prevenire l'influenza e a limitarne la diffusione oltre alla vaccinazione? Evitare luoghi affollati, lavare frequentemente le mani, evitare il contatto con persone malate, tenere a casa un bambino che mostra segni di malattia acuta, seguire i consigli ricevuti dal medico di fiducia.