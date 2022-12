Biella, il progetto sul DUC ammesso ma non finanziato per carenza di risorse regionali

La Regione Piemonte ha diramato la graduatoria dei progetti strategici ammessi a contributo in relazione ai Distretti Urbani del Commercio.

Il Comune di Biella è stato ammesso, ma non finanziato per carenza di risorse: solo i primi trenta tre progetti strategici hanno potuto fruire di un finanziamento complessivo pari a 8 milioni 832.989,95 euro.

“Abbiamo cercato di fare tutto il possibile, in squadra con le associazioni di categoria (Ascom e Confesercenti) cofirmatarie del progetto presentato – spiega l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -. La pratica presentata era corretta, tanto da essere ammessa, ma non finanziata per carenza di risorse: purtroppo abbiamo pagato l’esiguità del bilancio dell’ente comunale, cifra fortemente incidente sulla progettualità, sull’innovazione e sugli studi di fattibilità ad esso collegati; nonchè il disavanzo tecnico del bilancio della Città di Biella in corso”. E conclude Greggio: “Posto che il Comune doveva disporre di una quota pari al 20 per cento del progetto presentabile in Regione, per un tetto massimo di 250mila euro, non aver ottenuto questo finanziamento mi amareggia e rammarica. In vista del prossimo bilancio preventivo richiederò nuovamente con forza, una quota di budget idonea al nostro capoluogo di Provincia sui capitoli delle attività economiche e del turismo, chiedendo uno sforzo più importante ai colleghi di Giunta, al sindaco e agli uffici, affinchè le imprese possano avere gli strumenti più idonei per affrontare questo momento di crisi e i benefici di bandi importanti come quello del Distretto Urbano del Commercio”.