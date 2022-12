Un lettore: "Strade biellesi come una pista di pattinaggio"

....e dico non sono le 4 di mattina ma le 8.20..in tutta la superstrada nemmeno l'ombra di un grano di sale, alle uscite degli specchi ghiacciati dove gli automobilisti si dilettano in esibizioni da pattinaggio artistico.... finché qualcuno non si farà male , in Italia siamo abituati a "piangere dopo"..complimenti a tutti coloro gestiscono l'emergenza neve..fortuna che con 4 termiche alla fine uno si arrangia, ma è come dire "mettiti un giubbotto antiproiettile così se ti sparano non muori"