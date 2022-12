Rugby, ultima sfida del 2022: Biella in trasferta a Genova

Ultima prova del 2022 per Biella Rugby, impegnato domenica al Carlini - Bollesan contro Cus Genova.

Penultimi in classifica con sei punti all’attivo, i biancorossi sono reduci dalla sconfitta contro Pro Recco nel derby ligure patita domenica scorsa. Otto in totale le sconfitte subite, ma l’unica vittoria, ottenuta alla sesta giornata contro Asd Rugby Milano, fa suonare il campanello d’allarme. Benettin e compagni si troveranno a dover competere opposti ad una squadra disposta a combattere duramente per difendere il proprio campo, un gruppo omogeneo con diverse individualità di qualità provata. Biella ha voglia di riscatto, il pareggio seppur ottenuto contro una squadra di alta classifica sta stretto, e per quanto potrà, farà di tutto per portare a casa il risultato e concludere l’anno nel migliore dei modi.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Veniamo da un pareggio contro I Centurioni, consapevoli di non aver giocato la nostra miglior partita, per questo in settimana abbiamo lavorato per aumentare la qualità del nostro gioco, soprattutto nella parte offensiva, dove domenica non siamo stati abbastanza efficaci. Andiamo ad affrontare Genova sul loro campo, una partita sempre difficile. Al Carlini - Bollesan abbiamo incontrato di recente Pro Recco, squadra che si equivale ai nostri prossimi avversari e, nonostante la vittoria conseguita in quell’occasione, è stato un incontro molto duro. Giocheremo la nostra partita pensando al nostro gioco e a fare il meglio possibile. Sarà una grande battaglia al termine della quale vogliamo portare a casa il risultato per goderci in serenità il periodo di feste che verrà. Un periodo che ci aiuterà a scaricare e recuperare energie per ripartire a gennaio con prospettive brillanti”. Kick off alle 14,30.

Serie A. X giornata – 18.12.22. Amatori Alghero – Asd Rugby Milano; VII Rugby Torino – Pro Recco; Rugby Parabiago – Rugby Parma; Cus Genova - Biella Rugby; Cus Milano – I Centurioni. Riposa: Noceto.