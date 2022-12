Gattinara, “Cene insolite” di Visit Piemonte alle Cantine Nervi

Ci sono luoghi dove l'enogastronomia e il buon gusto si incontrano, dove l'esaltazione della buona cucina sposa il buon bere. Sembrano frasi generaliste ma in questo caso si tratta di definizioni mirate e di scoperte che lasciano ricordi e sensazioni al palato difficili da dimenticare. E' il caso delle "Cene insolite" di Visit Piemonte, che per il terzo anno consecutivo e su incarico della Regione propone tour in alcuni luoghi culto della buona cucina in collaborazione con la fiera del Tartufo di Alba, atto a valorizzare tantissimi piatti ed esaltarne le sensazioni.

In Valsesia è stata la volta delle Cantine Nervi a Gattinara la scorsa settimana. L’iniziativa, che si prefigge anche di promuovere alcuni luoghi piemontesi, permette di far assaporare quel Piemonte che si sta distinguendo a livello nazionale e internazionale per un enogastronomia d'eccezione.

Il programma prevedeva la visita alle cantine tra mura storiche e bottiglie pregiate e un aperitivo a base di sushi e gorgonzola, arricchito con Rosè metodo classico per poi salire nelle cucine, dove lo chef Davide Battaini, ha sfoderato un menù dove il re era il riso al tartufo bianco D’Alba. Tra manzo alla brace, dolce al cioccolato e coccole della cucina, un Erbavoglio Torraccia dei Piantavigna e un Nervi Gattinara del 2017 in versione “magnum” sono stati degni accostamenti di un appuntamento difficile da dimenticare. Un abbinamento mirato per dare forza e sostenere tutti gli altri prodotti piemontesi, e allo stesso tempo far esercitare e sviluppare la creatività degli chef e stimolarli ad usare il prodotto d’eccellenza in collaborazione con l’ente fiera del tartufo bianco D’Alba.