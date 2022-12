Tutto pronto per la 7° Edizione Moto Befana Interforze Benefica

Work In Progress in vista di venerdì 06 Gennaio 2023, in occasione della 7° Edizione Moto Befana Interforze Benefica.

L'appuntamento è alle ore 10.00 presso la Piazzetta URSIS B. nell'Area Verde dell'Ospedale di Ponderano - Biella, quando avverrà la consegna dei regali ai bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico e alle neomamme ricoverate presso il Reparto di Ginecologia e Ostetricia.