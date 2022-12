A Graglia la Festa del Vischio con il Mercatino di Natale

In arrivo la Festa del Vischio, in programma domenica 18 dicembre a Graglia in piazza Astrua. Presente il Mercatino di Natale benefico dove si possono trovare, oltre a idee regalo, vischio e formaggi dell’Alta Savoia, frittelle di zucca, torte di mele e noci, dolci speziati ed altro ancora. Alle 11.30 Babbo Natale accompagnerà i bimbi a Muzzano per la spedizione delle letterine: qui, la Pro Loco distribuirà anche la polenta degli auguri.