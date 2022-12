Immagini corrotte? Ecco le soluzioni semplici e innovative per recuperarle

Che sia per un social network, per un sito aziendale, per una galleria di immagini o per una campagna pubblicitaria le foto rivestono ormai un ruolo centrale in qualsiasi attività. In alcuni casi una foto vale più di 1.000 parole e, almeno da un punto di vista grafico, ha sicuramente un impatto maggiore rispetto a un testo scritto o a qualsiasi altro contenuto.

In altri casi invece proprio le immagini contribuiscono a dare ulteriore forza comunicativa a un testo scritto o un contenuto. Per non parlare dei fotografi o dei creativi, per i quali le foto sono il pane quotidiano.

Purtroppo però non sono rari i casi in cui una foto in formato jpe/jpeg sia corrotta, quindi non è possibile né aprirlo né utilizzarlo. Un danno incalcolabile per chi ci lavora con le foto, che rischia di avere un impatto negativo sulla produttività e in generale sul lavoro dei professionisti.

Cosa fare in questi casi? Fortunatamente esistono dei sistemi come Repairit, disponibile sul sito di Wondershare Repairit, che con pochi clic consente di ripristinare una foto corrotta e utilizzarla senza alcun problema. Scopriamo più nel dettaglio come funziona questo strumento professionale per riparare le immagini corrette.

File jpeg danneggiati? Riparali con pochi clic!

Se una o più foto non dovessero aprirsi, forse sono state danneggiate o corrotte. Quale può essere il motivo? Molto spesso, per via di un processo di download interrotto, i file jpeg possono danneggiarsi. In questi casi la cosa migliore è scaricare nuovamente la foto dalla fonte. Se trovi l’immagine su qualche social media, puoi chiedere al mittente di inviartela nuovamente.

Se questo sistema non dovesse funzionare allora puoi provare a sincronizzare i file con il backup ogni tanto e, con un pizzico di fortuna, trovare le foto di cui hai bisogno.

Inoltre sapevi che puoi riparare i file jpeg danneggiati usando l’utilità del prompt dei comandi dal tuo pc Windows? Per farlo devi seguire questi passaggi:

avvia il prompt dei comandi sul pc con i privilegi di amministratore;

digita il comando CHKDSK insieme alla lettera di unità che vuoi correggere e premi il tasto Invio;

a questo punto il prompt dei comandi cercherà i settori danneggiati per ripararli. Il processo potrebbe richiedere del tempo a seconda del volume dei dati da scansionare e riparare.

E poi c’è l’opzione di Repairit che ripara foto danneggiate online in pochi clic. Lo strumento di riparazione è estremamente facile da usare e può eseguire un’operazione in blocco, inoltre è versatile dal momento che è disponibile sia per Windows che per Mac.

Il software usa un avanzato algoritmo per riparare le immagini e può recuperare foto danneggiate di vari formati come jpeg, jpg, raw, tiff ecc. e inoltre supporta vari dispositivi di archiviazione delle foto.

Repairit, un partner preziosissimo per grafici, fotografi e creativi

Repairit è un alleato preziosissimo per grafici, fotografi, creativi, pubblicitari e in generale per tutti coloro che lavorano con le foto. Il software infatti non solo consente di aprire file jpg, ma all’occorrenza può essere usato anche per riparare video, file o audio che risultano corrotti o che non si riescono ad aprire.

Il processo di riparazione è semplicissimo e consiste in 3 brevi step:

aggiungere il file corrotto con l’opzione sfoglia o con la funzione trascina/rilascia;

cliccare sul tasto Ripara per riparare il file o i file corrotti in gruppo;

visualizzare l’Anteprima del file riparato e salvarlo nella posizione desiderata.