Lunghe code nel basso Biellese per due mezzi pesanti rimasti di traverso lungo la strada. È successo nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre, nel comune di Dorzano, sulla Provinciale 143. A metterci lo zampino probabilmente la neve come riportato dal sito SalussolaNews che ha pubblicato per primo la notizia. Il traffico è tornato scorrevole intorno alle 18, con la rimozione dei tir e la messa in sicurezza della carreggiata.