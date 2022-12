La neve colpisce ancora, auto fuori strada a Castelletto Cervo: ferita una ragazzina

Una ragazzina di 15 anni è stata trasportata in ospedale, a seguito di un incidente stradale autonomo. Non sarebbe in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto intorno alle 16.15 di oggi, 15 dicembre, a Castelletto Cervo.

Stando alle prime ricostruzioni, anche in questo caso la neve presente sulla strada avrebbe causato il sinistro. L’auto, infatti, sarebbe uscita fuori dalla carreggiata. Indenni, invece, la conducente, una donna di 80 anni, e un altro passeggero, un adolescente. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, presenti insieme ai sanitari del 118.