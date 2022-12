Masserano: cinghiale spunta sulla strada, auto perde il controllo. Conducente in ospedale FOTO

Masserano: cinghiale spunta sulla strada, auto perde il controllo, conducente in ospedale

E' in fase di accertamento la dinamica dell'incidente autonomo, avvenuto poco prima delle 10 di oggi, giovedì 15 dicembre, all'uscita della superstrada, provenendo da Biella, poco prima della rotonda di San Giacomo di Masserano.

Stando a quanto riportato dal ragazzo alla guida, sarebbe spuntato all'improvviso un cinghiale in mezzo alla strada e per evitarlo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada.

I rilievi sono al vaglio dei Carabinieri; il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto, oltre ai Carabinieri e al personale Anas, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.