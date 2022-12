Biella, auto a fuoco in via Milano: donna alla guida riesce a uscire in tempo (foto di newsbiella.it)

Non appena si è accorta del fumo proveniente dal motore dell'auto, ha avuto il sangue freddo di accostare il veicolo e precipitarsi all'esterno del veicolo prima che le fiamme potessero colpirla.

Sarebbe questa la prima ricostruzione del fatto appena avvenuto in via Milano, a Chiavazza: sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza del mezzo. Stando alle prime informazioni raccolte, la donna alla guida non sarebbe rimasta ferita. La viabilità ha subito forti rallentamenti. La parte anteriore avrebbe riportato notevoli danni.