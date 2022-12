Auto finisce in scarpata a causa della neve, indenne una donna di 43 anni (foto di repertorio)

Non è rimasta ferita la donna di 43 anni rimasta coinvolta intorno alle 16.10 di oggi, 15 dicembre, in un incidente stradale autonomo a Curino. Stando alle ricostruzioni del caso, la conducente sarebbe finita con l’auto in una scarpata a causa della neve che ha reso viscido l’asfalto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco.