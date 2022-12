83enne cade in casa, marito ferma i Carabinieri per strada e chiede aiuto (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre, a Cossato. Stando alle ricostruzioni del caso, un anziano ha fermato l'auto dei Carabinieri in transito perchè preoccupato delle condizioni della moglie.

La consorte di 83 anni era caduta qualche istante prima in casa e non riusciva più a rialzarsi. Sul posto, è giunto velocemente anche il 118 per l'assistenza del caso ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.