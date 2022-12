Crisi economica: a Ponderano dal Comune un aiuto alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Ponderano in considerazione della situazione economica determinatasi dall'emergenza da Covid-19 ha indetto un bando per assegnare contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle utenze a favore delle famiglie che versano in condizioni di disagio a causa dell'emergenza pandemica.

La presentazione dell'istanza scade il 31.12.2022.

Tra i requisiti si richiede un inferiore ai 26 mila euro, non percepire redditi di cittadinanza, non risiedere in alloggi di edilizia sociale, aver subito una riduzione dei redditi ai fini Irpef superiore al 20% causa Covid, non essere in carico ai Servizi Sociali per assistenza economica, non essere stato in grado di corrispondere i canoni di locazione e/o pagare le spese condominiali net corso dell'anno 2021 e del primo quadrimestre 2022.

Le domande vanno presentate all'indirizzo urp.ronderano@ptb.provincia.biella.it