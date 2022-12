Buon Natale dal Relais Santo Stefano, ecco il menu delle feste

Un 25 dicembre in festa per tutta la famiglia, con un pranzo di Natale ricercato ma senza dimenticare la tradizione e il territorio. Questa è la proposta del Relais Santo Stefano per questo Natale 2022.

Ma che cosa si potrà gustare? Come antipasto ci sono la terrina di cappone con spuma di salsa verde, melograno e fichi secchi caramellati e soffice di zucca e patate, carciofi croccanti e fonduta di sbirro biellese. E come primi raviolini ripieni di brasato, tartufo nero e vellutata di castagne. Sovraccoscia di tacchinella cotta a bassa temperatura, riduzione al nebbiolo millefoglie di patate al timo come secondo, e per finire sformatino di vaniglia e cioccolato bianco, succo freddo all'uva fragola e coulis al frutti rossi.

Per prenotazioni https://relaissantostefano.com/contatti/ o telefonare allo 015 249 6154