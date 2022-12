Verrone cerca un gestore della biblioteca e del servizio di patronato alla cittadinanza

Il Comune di Verrone informa di voler procedere all’acquisto del seguente servizio: GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VERRONE durante tutto l’anno solare, per n. 6 ore settimanali, SERVIZIO DI “PATRONATO” ALLA CITTADINANZA durante tutto l’anno solare, per n. 1 ora settimanale.

La durata del servizio è prevista di tre annualità: dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) e c.6 del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016: a. Espletamento, negli ultimi tre anni precedenti la presente procedura di affidamento (2018, 2017, 2016), di un servizio di gestione di Biblioteca analogo al presente, di cui vengano forniti i seguenti elementi: importo, durata del servizio svolto, destinatari. Si richiede che tali servizi siano stati eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. b. La capacità di utilizzo del Sistema Biblios e del Sistema SEBINANEXT verso il quale la Biblioteca comunale di Verrone è migrata aderendo al Servizio Bibliotecario Nazionale per il tramite del Polo Bibliotecario Biellese; c. Avere svolto, negli ultimi tre anni precedenti la presente procedura di affidamento (2018, 2017, 2016), di un servizio di “patronato” analogo al presente servizio.

Termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori interessati alla procedura in oggetto dovranno far pervenire propria manifestazione di interesse, utilizzando l’allegato modello ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA CIVICA E PATRONATO PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2025, al COMUNE DI VERRONE, via Castello n. 6 – 13871, anche a mezzo e mail, all’indirizzo di posta elettronica info@comune.verrone.bi.it. oppure all’indirizzo PEC verrone@pec.ptbiellese.it tassativamente entro martedì 20 dicembre 2022 ore 12.00.