Nelle scuole di Benna le aule verdi, in memoria di Fabio e Stefano, FOTO

Nei mesi scorsi, l'Amministrazione Comunale, grazie anche al contributo economico di una famiglia molto legata al paese e alla donazione fatta dagli amici e coscritti di Fabio e Stefano in loro memoria, ha realizzato le aule verdi presso le due scuole del paese. "Da diverso tempo, sfruttando gli ampi spazi esterni di entrambe le nostre scuole, volevamo realizzare l'aula verde - spiega il Sindaco Cristina Sitzia - finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta e ad ottobre, con l'arrivo degli ultimi arredi esterni come banchi, panche e lavagne, abbiamo allestito un'aula all'aperto nel giardino della Scuola Primaria e un'altra nel giardino della Scuola dell'Infanzia - bambini e maestre hanno apprezzato sin da subito questa bella novità, approfittando del clima piacevole per svolgere numerose lezioni ed attività en plein air".

Questa è solo una delle ultime novità arrivate nelle scuole di Benna: da diversi anni, l'Amministrazione investe annualmente importanti risorse a sostegno delle proprie scuole. Negli ultimi due anni, alla Primaria sono state tinteggiate tutte le aule, lo scorso anno è stata rinnovata l'aula informatica con l'arrivo di nuovi computer, mentre lo scorso mese, sono stati cambiati tutti i serramenti delle aule e delle aree comuni e ogni finestra è stata dotata di zanzariera. Le aule sono dotate di Lim e di schermi interattivi. Nell'estate, sempre alla Scuola Primaria, è stato riasfaltata la parte di cortile antistante lo stabile e alcuni consiglieri comunali hanno disegnato giochi sull'asfalto scelti in accordo con le insegnanti, alcuni dei quali utili anche a scopo didattico, mentre altri ne verranno realizzati nei prossimi mesi. Lo scorso inverno, inoltre, presso entrambi i plessi sono state sostituite le caldaie e ogni aula è stata dotato di impianto di sanificazione dell'ambiente. Altri lavori di ammodernamento sono previsti per il prossimo anno.

"I bambini e le maestre della Scuola Primaria hanno apprezzato molto gli sforzi fatti dall'Amministrazione per migliorare la qualità della struttura del plesso e nel mese di ottobre ci hanno fatto una splendida sorpresa - racconta il primo cittadino bennese - invitata assieme al vice sindaco a vedere l'aula verde attiva, all'arrivo a scuola, ad accoglierci c'era un enorme cartellone con la scritta realizzata dai bambini "grazie per la nostra bellissima scuola" ed ogni alunno aveva fatto un proprio disegno con una dedica personalizzata. In tanti anni di Amministrazione, questo è sicuramente il "grazie" più bello ed emozionante che abbiamo ricevuto".

Per quanto riguarda i servizi, da numerosi anni vengono garantiti dal lunedì al venerdì, il pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola dalle 16 alle 17.30, mentre il martedì e il venerdì, giorni in cui le lezioni finiscono anticipatamente, il Comune offre dei laboratori gratuiti per le famiglie che per impegni lavorativi hanno bisogno di accudire i propri figli, garantendo così la copertura sino alle 17.30.

In quanto all'offerta didattica proposta dalla rinnovata squadra di insegnanti creata negli ultimi due anni e guidata dalla nuova fiduciaria Doris Battistini, vi sono numerose nuove attività e nuovi approcci come ad esempio i laboratori di grafomotricità e di robotica educativa realizzati proprio dalle maestre stesse, appositamente formate. Dallo scorso anno, è attivo anche un progetto di motoria multidisciplinare che prevede l'attività di bocce e di tennis, oltre alla motoria libera e agli incontri con gli esperti proposti dall'Istituto Comprensivo. Da settembre ha preso il via l'approfondimento specifico della lingua inglese e da qualche settimana è partito anche un corso di avviamento alla musica, mentre quest'anno il progetto di educazione civica verterà sui 40 anni del gemellaggio tra Benna e Lentigny.

Per quanto riguarda, invece, l'offerta della Scuola dell'Infanzia, ospitata in una parte del Castello, i bambini lavorano a laboratori fonologici, di pre-grafismo, di pittura, di teatro educativo (con particolare attenzione agli aspetti emotivi), logico matematici e di avvicinamento alla lingua inglese. Hanno a disposizione un ampio giardino, dove oltre a svolgere lezioni all'aperto si prendono cura di alcune aiuole realizzate in questi ultimi due anni. Anche qui è forte e costante la collaborazione tra le docenti guidate dalla fiduciaria Eleonora Zambanini e l'Amministrazione Comunale con risvolti positivi sulle numerose attività proposte. Anche alla Scuola dell'Infanzia il Comune garantisce i servizi di pre e post scuola dal lunedì al venerdì, fondamentali per le famiglie.

"Un altro dei punti forti delle nostre scuole è sicuramente anche la collaborazione con le associazioni e le realtà del paese - spiega il Sindaco Cristina Sitzia - ne sono un esempio le attività proposte dalla nostra Biblioteca Civica o il progetto "Bocciando si impara" realizzato dagli educatori scolastici della Federazione Italiana Bocce della Bocciofila San Secondo Bennese, solo per citarne alcuni".

Sabato 17 dicembre dalle 10 alle 12 si terrà l'open day delle Scuole di Benna, durante il quale verrà presentata l'offerta educativa didattica, si potranno conoscere le insegnanti e visitare gli spazi e le strutture.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare direttamente le scuole ai seguenti numeri 015.5822005 Scuola dell'Infanzia e 015.5821512 Scuola Primaria.