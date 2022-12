Sciopero generale contro la manovra del Governo, anche Biella scende in piazza

Anche Biella scende in piazza contro la manovra di Governo. Cgil e Uil hanno indetto uno stop dei servizi per l'intera giornata di oggi 15 dicembre, e nel capoluogo hanno organizzato un presidio in piazza Santa Marta alle ore 10, con interventi di alcuni lavoratori. Dalle 7.30 faranno anche volantinaggio fuori dalle scuole.

In particolare, oggi, 15 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, i servizi di trasporto pubblico locale erogati da ATAP SpA sull’intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane di Biella e Vercelli) non potranno essere garantiti.

Non solo: allo sciopero hanno aderito le Organizzazioni Sindacali NidiL CGIL e UIL Temp in rappresentanza dei lavoratori in somministrazione (4 ore ad inizio turno di lavoro). Si rende noto, pertanto, che nel corso del suddetto sciopero potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Anche la scuola incrocia le braccia: nei plessi dei comprensivi di Biella non sarà per esempio attivo il servizio mensa e non è previsto il servizio di trasporto nel pomeriggio.