“La Baraggia” si amplia, si inaugura la nuova ala della residenza di Candelo

Sabato 17 dicembre verrà inaugurato presso la Residenza “La Baraggia” il nuovo nucleo, annesso alla Struttura preesistente e collegato internamente ad essa. L’evento avrà ufficialmente inizio alle 10 con il discorso delle autorità, la benedizione dei locali e un piccolo rinfresco.

A partire dalle 14 fino alle 17 è previsto invece l’Open Day con la possibilità di visitare i locali del nuovo nucleo accompagnati dal direttore Andrea Bagnati che afferma: “Sarà una giornata che ricorderemo e di cui vado orgoglioso. Finalmente, dopo i tanti sforzi e i rallentamenti dei lavori che questi due anni di Covid hanno purtroppo causato, inauguriamo un nuovo nucleo che vedrà non solo l’ampliamento dell’offerta di posti letto ma anche di nuovi posti di lavoro per le persone del territorio”. La nuova ala, da poco completata, comprende nuovi uffici, ambulatori, ampi spazi comuni, nonché 11 camere doppie dotate di bagno privato che portano così l’offerta della Residenza da 46 a 68 posti letto.

I nuovi locali tutti arredati in chiave moderna e in stile alberghiero, sono stati pensati per ricreare un ambiente caldo e sereno, con l’obiettivo di infondere fiducia e positività negli ospiti. Per la realizzazione di questo nuovo nucleo sono stati investiti € 2.2 milioni, un’importante somma a sottolineare quanto la proprietà creda nel territorio, nel coinvolgimento e nell’integrazione di esso con la Residenza. Sono già attive, infatti, collaborazioni con alcune realtà di Ricetto e la speranza è proprio quella di creare una rete sempre più forte fatta da associazioni di volontariato, servizi per la comunità e progetti veri e propri tra gli ospiti della Struttura, i cittadini e le attività circostanti. Tutta la cittadinanza è quindi invitata all’Open Day di sabato 17 dicembre, per scoprire questi nuovi spazi della Residenza sita in via Franco Bianco, 50.