Riceviamo e pubblichiamo:

“Ditemi vuoi se è normale vedere giovani alla guida di motorini e monopattini lungo le strade di Biella nel mezzo di una copiosa e abbondante nevicata. Pensavo che l'incoscienza avesse raggiunto un limite, mi sbagliavo. In piazza Adua, lungo via Rosselli: forse bisognerebbe ripassare un manuale di scuola guida. In molti ne hanno davvero bisogno”.