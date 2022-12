Lega di Biella, il cordoglio per la tragica scomparsa di Giorgio Falcetto

La Lega di Biella esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Dott. Giorgio Falcetto e si stringe alla sua famiglia. Ciò che è successo è assurdo e semplicemente inaccettabile, non si può perdere la vita in simili circostanze.

Giorgio è stato consigliere della Lega e primario di chirurgia all'ospedale di Biella. Infaticabile dottore, fino all'ultimo si è dedicato incessantemente alla cura degli altri. Tutti noi conserveremo il ricordo di una persona competente, professionale e sempre disponibile.