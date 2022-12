Per le Tue Feste, le speciali proposte di Famiglia Ramella pensate a 360 gradi

Il ristorante Croce Bianca anche per quest’anno si prepara ad aprire le sue porte per le grandi Feste Natalizie e di Capodanno, sempre attivo anche il servizio Home Experience che porta la cucina dei nostri Chef direttamente a casa dei nostri Clienti che desiderano festeggiare nella comodità della loro abitazione ma con i nostri sapori a coccolarli.

Il menu del ristorante Croce Bianca prevede il Nostro Cotechino e Lenticchie della tradizione come benvenuto agli ospiti intorno alle ore 12:30 per cominciare. Si prosegue con due entrate: Un Cuore di Salmone marinato, le sue Uova, Erbe Fini e Panna Acida e un Tortino di Blu di Grotta su Crema di Topinambur e Cioccolato Fondente Piccante. A seguire due primi piatti: il Riso Carnaroli mantecato con Castagne al vapore, Robiola, Tuorlo grattugiato e Tartufo e l’immancabile Polenta Concia di Oropa. Come secondo si servirà una Sella di Maialino da Latte cotta al forno e glassata al Madera accompagnata da un Tortino di Sedano Rapa, Radicchio e Patate al forno. Si concluderà in dolcezza con un Biscotto di Panettone con Cremoso di Zabaione e Lamponi.

Il menu del Take away Home Experience, prevede invece sei voci di antipasto in aggiunta al Nostro Cotechino e Lenticchie come benvenuto, un primo piatto ed un secondo piatto e infine un dessert. Tutto da ultimare comodamente nella cucina di casa seguendo le indicazioni degli Chef. Come per le ultime edizioni il ritiro avverrà presso il nostro ristorante di Biella, Al Bistrot le Arti e per i più esigenti, con supplemento resterà attiva anche la consegna a domicilio.

Si è pensato anche ai regali di Natale: con un buono per un menu degustazione da utilizzare presso i nostri ristoranti o sempre come Home Experience oppure con un trattamento speciale presso la nostra Biella Spa Zefiro dove è possibile regalare percorsi benessere, massaggi, trattamenti di bellezza e prodotti estetici, facendosi magari guidare dalle nostre Beauty Specialist.

Per info e prenotazioni: 335/6558557 info@famigliaramella.it - www.famigliaramella.it/