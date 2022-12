Qatar 2022, finisce in semifinale il sogno mondiale del Marocco - FOTO

La comunità marocchina biellese riunita in Piazza Falcone orgogliosa della propria nazionale di calcio - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Il sogno mondiale del Marocco si ferma nella semifinale di questa sera, mercoledì 14 dicembre, in cui la nazionale di mister Regragui è stata battuta 2-0 dalla Francia, che sfiderà l'Argentina nella finale di Qatar 2022, in programma domenica 18 dicembre.

La comunità marocchina biellese, riunita questa sera di fronte al maxischermo allestito in Piazza Falcone, è orgogoliosa della propria squadra.

“Siamo contenti – dice il Consigliere Comunale di Biella Mohamed Es Saket - perchè abbiamo giocato bene in questo mondiale arrivando in semifinale. Il calcio è così, speriamo di andare in finale la prossima volta. E siamo contenti perchè gli Italiani hanno tifato per noi”