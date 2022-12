Podismo: le corse della settimana nel Biellese fino al 18 dicembre

Tanti appuntamenti sportivi nel fine settimana a Biella e nel Biellese.

Questi gli appuntamenti:

Sabato 17 a Gaglianico ci sarà un kilometro per Telethon, manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti. Il ritrovo sarà alle 13,30 in piazza della Repubblica, la partenza è prevista alle 14,30. Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. Circa 4 chilometri la lunghezza del percorso. L'evento è organizzato da l' A.S. GAGLIANICO 1974 con il patrocino dell’AMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANICO e la collaborazione delle Associazioni di Gaglianico. Per informazioni AS GAGLIANICO 1974 — vc008@fidal.it—www.gaglianico74.it — CAPPIO Alberto 339.7123903. E' prevista una donazione minima di 5 euro.

Domenica 18 ci sarà la corsa dei Babbi Natale a Vigliano. Il percorso è di 6 chilometri circa. Si tratta di una manifestazione ludico motoria aperta a tutti. Il ritrovo è alle 8,30 presso Karisma Caffè, in via Comotto, la partenza della camminata è alle 10, alle 10,15 per chi vuole correre. L'arrivo è in piazza Martiri, Il costo dell'iscrizione è di 5 euro, 1 per i bambini. L'evento è organizzato da Podistica Vigliano in collaborazione con Karisma Cafè, la Pro Loco di Vigliano e ha il patrocinio del Comune.

Domenica 18 a Occhieppo Inferiore c'è il Cross della Madonna del Latte. E' una gara riservata a tutte le categorie. La gara assegnerà il titolo di Campione Provinciale assoluto di cross 2022 e quello per le categorie Allievi/e, Junior M/F, Promesse. Ritrovo ore 9,00 presso il complesso di via San Clemente di Occhieppo Inferiore. Inizio gara ore 10,00. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 15/12 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line della propria società. Il costo delle iscrizioni è di euro 2,00 per le categorie Esordienti, di euro 4,00 per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi e di euro 6,00 per tutte le altre categorie. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto: IT43E0608522300000080945019 intestato a “Unione Giovane Biella” causale: “Iscrizione 6° CROSS DELLA MADONNA DEL LATTE”, nome società e numero atleti” (indicando numero di Esordienti, R/C/A e J/P/S) Inviare copia del bonifico a vc002@fidal.it entro e non oltre venerdì 16/12/2022 ore 16.00. Iscrizioni non complete di pagamento non verranno perfezionate e gli atleti non potranno gareggiare. Non sarà possibile saldare le iscrizioni il giorno della gara. Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara. Le buste dovranno essere ritirate da un rappresentante della società, non si consegneranno numeri ai singoli atleti.

Domenica 18 a Mottalciata c'è la Corsa dei Babbi Natale, Due i percorsi previsti uno da 4 e uno da 10 chilometri. Si tratta di una gara aperta a tutti, non competitiva a passo libero. Il ritrovo e le iscrizioni dalle 13,30 in piazza Roma, la partenza della 10 chilometri è alle 14,30, per il percorso più corto alle 14,40. I fondi raccolti saranno devoluti all'associazione ABIO Biella.

Domenica 18 La Vetta Running organizza In mezzo alla Bessa - Christmas Edition Trail. Tre i percorsi: BESSA HALF 21km preiscrizioni al prezzo scontato di 12 euro entro il 16/12. Sarà possibile iscriversi anche Il giorno della gara al prezzo di 18 euro; BESSA TEN 10 km e Nordic walking 7 euro con iscrizione solo il giorno della gara; FAMILY RUN 3 km 3euro con iscrizione solo il giorno della gara. Il ritrovo è presso il comune di Borriana. Ritrovo ore 9 partenza alle 10 per la 21 km, ritrovo 8 e partenza 10,30 per la 10 km come anche per la 3 km.Il ricavato sarà devoluto alla Pro Loco di Ponderano per il progetto "Una goccia per un sorriso". Per info Mario 3474514114.