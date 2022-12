On. Roberto Pella (FI): "Pensioni minime, decontribuzione assunzioni, credito d'imposta ZES e bonus SUD: Forza Italia per il rilancio del Paese"

Forza Italia lavora alla Manovra 2023 con la bussola puntata al rilancio del Paese, senza lasciare indietro nessuno. Tra gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio Forza Italia ha fatto valere con determinazione i temi che il Presidente Berlusconi ha indicato come prioritari: aumento delle pensioni minime fino a seicento euro, decontribuzione delle assunzioni a beneficio gli under 35, proroga del credito d'imposta ZES, per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nelle zone produttive del Sud Italia, e bonus Mezzogiorno, che in questi mesi ha creato posti di lavoro e contribuito a stabilizzare il sistema produttivo

Accanto a queste, molte altre misure a favore del mondo delle imprese e delle famiglie maggiormente colpite dal caro energia, del comparto sicurezza a sostegno delle forze di polizia, del comparto agricolo, di una sanità più equa che riduca le liste d'attesa e stanzi risorse per la prevenzione, come quelle per lo screening del diabete di tipo 1, e i sistemi di videosorveglianza nelle RSA. In materia di istruzione, vogliamo intervenire in particolare nei confronti degli studenti universitari fuori sede e delle università non statali, sull'edilizia scolastica e sulla videosorveglianza e, inoltre, re-introdurre i Giochi della Gioventù. Misure altrettanto fondamentali saranno quelle che chiediamo, in maniera decisa, per arginare il caro materiale e per sbloccare i crediti del superbonus, attraverso la compensazione con gli F24 dei contribuenti e quelle a sostegno dell'operato di regioni, province e comuni.