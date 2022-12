Ferrari (Lega) sulla convocazione Commissioni: “Per fare punto sul piano triennale delle opere pubbliche”

Durante i lavori della Conferenza dei Capigruppo svoltasi nel mese di novembre, ai quali ha partecipato Gianni Ferrari in sostituzione del capogruppo Alessio Ercoli impegnato fuori città, il consigliere della Lega ha espresso la volontà di convocare la II e la III Commissione congiunte, al fine di poter valutare la situazione del piano triennale delle opere pubbliche. A tale richiesta, anche gli altri gruppi consigliari si sono detti d’accordo. La proposta è dunque stata accolta positivamente da tutti i capigruppo presenti ai lavori, ricevendo pieno assenso.

«Ho sentito l’esigenza di convocare questa commissione, anche non essendo pienamente di mia competenza - spiega Gianni Ferrari, consigliere comunale della Lega e presidente della II Commissione - per una questione di trasparenza e responsabilità. Ho chiesto quindi la disponibilità al presidente della III Commissione che ringrazio per l’attenzione e la disponibilità, su una richiesta che è stata condivisa anche da altri consiglieri, trovandolo favorevole sul tema. Ho chiesto la presenza in commissione del vicesindaco e assessore Moscarola, in quanto è colui che ha lavorato sui progetti per portare a casa i finanziamenti del PNRR, dell’assessore Tosi, competente per il bilancio e il patrimonio, e dell’assessore Zappalà, che dovrà ora mettere a terra i progetti stanziando i soldi in arrivo senza indugiare poiché i tempi sono ristretti. Come Lega siamo soddisfatti del cambio di passo fatto segnare da Moscarola sulle deleghe legate al PNRR, grazie al quale Biella ha vinto bandi per quasi 40 milioni di euro. Allo stesso modo, come Lega saremo attenti alla prossima fase che è quella dell’assegnazione dei lavori, perché non si può perdere tempo ora che ci sono i soldi. Siamo certi che tutto quanto sta funzionando nel modo corretto, tuttavia per un discorso di onestà e trasparenza, riteniamo corretto e utile un momento di aggiornamento e sintesi per fare il punto della situazione. Abbiamo inoltre invitato a relazionare in Commissione anche la dirigente del settore tecnico».

I lavori della II e III commissione consigliare si svolgeranno giovedì, 15 dicembre alle 17, presso l’aula consigliare di Palazzo Oropa.