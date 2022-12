Da Vetreria Biellese tante idee regalo uniche per Natale

L’arte di saper lavorare il vetro con grazia e maestria, ereditato dalle generazioni passate e acquisito nel tempo, costituiscono i pilastri di lavori d’artigianato come quelli realizzati da Renata, la titolare della storica Vetreria Biellese.

Anche quest’anno, come ogni anno, il piccolo showroom in negozio si arricchisce di idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale, con prodotti unici e di grande pregio; accessori per abbellire la propria casa, da appendere all’albero di Natale, o ancora portachiavi e gioielli unici.

La Vetreria realizza lavori su misura e su richiesta, dando vita anche ai desideri di chi sta realizzando o ristrutturando la propria casa. Box doccia, vetrate, specchi, e ancora tavolini e porte che saranno creati a seconda dei gusti, delle esigenze e dei colori scelti dal cliente. Un altro servizio - molto richiesto soprattutto quest’anno – a disposizione dei clienti è quello della sostituzione dei vetri dei propri infissi, per l’installazione – ad esempio – di vetri doppi: un modo alternativo per poter mantenere meglio le temperature senza ricorrere alla sostituzione completa degli infissi.

Vetreria Biellese si trova in via delle Cascinette 47 a Gaglianico.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30, e il sabato dalle ore 9 alle 12.

Per informazioni: Tel. 015 2547156 - Cell. 340 4030068

Mail: info@vetreriabiellese.it

Sito: www.vetreriabiellese.com