Concerto degli Auguri a Cossato con Coro Noi Cantando e Voci del Sabato Sera

Dopo un periodo poco favorevole per gli appuntamenti musicali a causa del Covid, finalmente, carico di entusiasmo, com’è da consuetudine, il Coro Noi Cantando torna ad organizzare per venerdì 16 dicembre il tradizionale concerto degli auguri. “In quest’occasione, che rinnova quello che è sempre stato un appuntamento fisso d’incontro amichevole - spiega la presidente del coro Manuela Arale - il coro si ritroverà alle 21 nella bellissima Chiesa parrocchiale dell'Assunta di Cossato per uno scambio reciproco di auguri, a cui quest’anno abbiamo voluto invitare 'Le voci del sabato sera', il coro di Tavigliano diretto da Alessandro Lamantia, tastierista che ha collaborato in alcune occasioni con noi. I due cori regaleranno così al pubblico il loro augurio speciale fatto di canti”.

Monica Magonara aggiunge: “Chi conosce il Coro Noi Cantando sa che con noi si possono vivere bei momenti fatti di serenità e allegria, ma anche Le Voci del Sabato Sera, coro nato a Tavigliano a partire dai primi anni del nuovo millennio, grazie a don Aldo Montaldo, l’allora parroco di Tavigliano, ci aiuteranno con il loro repertorio tutto natalizio a regalarvi una serata speciale. Il coro ospite deve il suo nome al loro parroco che con i suoi ringraziamenti alle voci del sabato sera, terminava la Santa Messa delle 18. Attualmente il gruppo conta una trentina di elementi, a cui fa da cornice la band costituita da basso, chitarra, batteria e tastiera”.

Arale conclude ringraziando il parroco don Fulvio per aver voluto la realizzazione dell’appuntamento natalizio concedendo l’uso della Chiesa. Appuntamento a venerdì 16 dicembre: i Noi Cantando e Le voci del sabato sera saranno di scena alle 21 nella Chiesa S. Maria Assunta di Cossato.