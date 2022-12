Dal Nord Ovest - Auto si ribalta, traffico in tilt in tangenziale. Un ferito all'ospedale

Un incidente lungo la tangenziale ha creato ripercussioni importanti lungo la tangenziale in direzione Milano. Secondo una dinamica ancora da accertare, un'automobile è sfuggita al controllo del conducente e ha finito per ribaltarsi lungo la corsia centrale. Una persona, ferita, è stata portata in codice verde all'ospedale di Rivoli. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni dall'altezza di Stupinigi verso il Nord della città.