Sirene nel centro di Cossato, principio d'incendio in un negozio (foto di repertorio)

Sirene nel centro di Cossato per un principio d'incendio avvenuto, stando alle prime informazioni raccolte, all'interno di un negozio. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19 di oggi, 14 dicembre. Non è ancora chiara la causa del rogo, già contenuto dai proprietari. All'arrivo dei Vigili del Fuoco sono state effettuate le tradizionali operazioni di messa in sicurezza.