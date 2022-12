Non ce l'ha fatta Giorgio Falcetto, il chirurgo biellese, 76enne, che ieri martedì 13 dicembre era stato colpito alla testa con un' accetta fuori dal Policlinico di San Donato.

Il medico, in pensione, continuava a lavorare all’ospedale Policlinico di San Donato, alle porte di Milano e dopo l'aggressione era stato ricoverato al San Raffaele in condizioni gravissime ed era stato messo in coma farmacologico.