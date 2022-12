Finisce con l'auto in mezzo al prato, incidente in piena notte a Cavaglià

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro autonomo, avvenuto intorno all'1.30 di questa notte, 14 dicembre, a Cavaglià. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto ha terminato la sua corsa in mezzo ad un prato, a lato della carreggiata. A bordo una donna di 49 anni, residente nel Vercellese, subito assistita dal personale sanitario e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.