E’ morto il giornalista e fotografo Enzo Cimma, per tutti Cimen

Addio al fotografo e giornalista biellese Enzo Cimma, per tutti Cimen, per anni corrispondente e fotoreporter per Eco di Biella.

Cimen aveva 88 anni e lascia 5 figli, Rina, Eligio, Sonia, Anna e Isabella con i nipoti Gianluca, Michel, Tommaso e Benedetta.

Il funerale è fissato per domani, giovedì alle 10,45 a Valle San Nicolao, la corona per questa sera alle 18.