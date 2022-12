Animale selvatico travolto da auto, nuovo investimento nel Biellese

Solo danni alla parte anteriore dell'auto per il cossatese di 48 anni che, nella serata di ieri, ha investito in pieno un animale selvatico, spuntato in mezzo alla strada. È successo intorno alle 20 a Castelletto Cervo. Dopo l'urto, l'animale è fuggito nella boscaglia circostante. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.