"Natale in Alto Piemonte", visite a Ricetto e Sacro Monte di Oropa

L’Associazione Culturale Discovery Alto Piemonte, che comprende guide turistiche ed escursionistiche abilitate, organizza tra dicembre 2022 e gennaio 2023 una serie di visite guidate ed escursioni denominate "Natale in Alto Piemonte".

In prossimità del Natale le guide biellesi propongono un'occasione davvero speciale per visitare due luoghi "del cuore" nel fascino della loro veste invernale.

Venerdì 16 dicembre, dalle 17:30 sarà la volta del Ricetto di Candelo ove, fra le luci del grande albero di Natale, riaffiora la storia del borgo fortificato voluto e costruito da un'intera comunità contadina che, dal medioevo a oggi, ha saputo custodirlo intatto attraverso i secoli.

Giovedì 22 dicembre, dalle e 14.30 la visita sarà al Sacro Monte di Oropa, patrimonio UNESCO, ove le cappelle narrano episodi della storia di Maria, fra i quali la Natività di Gesù con statue di primo Settecento a formare quel che forse è il più antico presepe del Biellese.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni scrivere alla mail biella@discoveryaltopiemonte.it oppure contattare le guide via Whatsapp (per Candelo Maria Laura 3338623573; per Oropa Alberto 3204428117).