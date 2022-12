I 90 anni di Maria Barbieri

Una Donna Straordinaria di Camburzano, di origini Venete, nata a Longare, in Provincia di Vicenza, una Donna tutta di un pezzo, dalla Determinazione Unica. Una Donna Coraggio che nel corso della sua Vita ha saputo smuovere mari e monti in tutto il Territorio Nazionale per Continuare a Promuovere la Sartoria e lo Stilismo, Valorizzare il Territorio, l'Agricoltura e le Imprese locali, ed Aiutare i Ragazzi che intraprendevano il Cammino nella Moda.

Una Bellissima frase dai Ragazzi di Città Studi, che ogni tanto Maria affettuosamente ricorda, è la seguente: "Noi non andiamo via da Biella perché qui c'è una Signora anziana che ci aiuta". Una Donna Eccezionale che nella sua Intraprendenza ha sempre Stimato anche tanto i Contadini, un contatto ravvicinato con la terra, con la "Campagna", Onorando il duro lavoro legato ad essa di tutti Coloro che vi operano. Un rapporto molto Intenso con i genitori che definisce Stupendi, con i nonni altrettanto, il Nonno paterno era un uomo di Spessore anche in campo politico, aveva inoltre una Grande Zia, ed un cugino Generale, tutti amanti di entrambi i settori, Sartoria e "Campagna". Una Famiglia Speciale composta da 5 sorelle e 2 cugine, tutte sarte. Spiccano anche nella loro Amorevole Dedizione e Profonda Umiltà 5 Suore e un Aspirante Prete. Una Famiglia che le ha trasmesso Profondi Valori. Un rapporto Speciale con il marito Giorgio, interrottosi fisicamente 2 anni orsono, dopo 50 anni di matrimonio. Un rapporto di Amore che comunque continua nel Cuore e nell'Anima.

Quante sfilate con Revivol di VALENTINO ed altri Stilisti affermati, per Eventi ed Associazioni Benefiche dislocate tra diverse Province e Regioni, anche per un Onorevole. Quanti bei ricordi, una delle Dediche più recenti giunta persino da DOLCE & GABBANA contornatale da un Grande Cuore. Le Sfilate contate sino ad ora sono 32, compresa la nostra, la più recente sinora, in occasione del Concorso Nazionale di Miss Venere 2022.Una Bellissima Sfilata per le Selezioni del nord ovest, svolta in Lombardia nella primavera di quest'anno con Tutto il nostro CLEMM VENEZIA 10, Aderente al Programma Mondo Migliore di COEMM INTERNATIONAL. Uno Splendido Evento in cui abbiamo anche Unito la stessa Passione per l'Arte, sotto forma di Dipinti su carta e su stoffa che Grazie a Te ho potuto Esprimere e Condividere. Un Evento, inoltre, che si è potuto svolgere Grazie alla Preziosa Collaborazione con il Fotografo Stefano Bolognini, a cui giunga ancora un Sentito Ringraziamento. Un Cammino di Vita da Stimare enormemente e da cui si può Apprendere anche Tanto.

Un Sentitissimo Augurio di trascorrere con la Gioia del Cuore ancora tanti, tanti, tanti anni Insieme.

MARIA BARBIERI sei Speciale ed Unica, Grazie di Esistere, Buon Compleanno!